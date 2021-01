​Cani, Kiko ruota la testa all'indietro di 180 gradi: la cucciola è una star sui social

Ha soltanto nove mesi ma è già una star. Sì perchè quello che le riesce di fare naturalmente, è qualcosa di incredibile. Stiamo parlando di Kiko, la cucciolona neozelandese di razza Finnish spitz (Spitz finnico) che, come fosse la cosa più naturale del mondo, ruota la testa all'indietro di ben 180 gradi. Una posa ed un atteggiamento del tutto fuori dal comune e un pò inquietante che le fanno assumere un'aria del tutto particolare. "Sembra l'esorcista", hanno commentato scherzosamente alcune delle migliaia di fan che seguono Kiko sulla pagina social kayatheshepherd che ha diffuso le immagini che pubblichiamo. Un cane "esorcista" che però, è tenero e coccoloso e assolutamente inconsapevole di quella singolare capacità. "Lo ha sempre fatto, fin da quando era piccolissima", ha spiegato al Ladbible, Ashleigh MacPerson, prorietario di Kiko. "Inizialmente quando dormiva. Poi, ha concluso, sempre più spesso". E allora eccola in posa, da sola o in compagnia, con quello sguardo che ti segue ovunque tu sia, davanti o dietro di lei.

