Biden, il cane Major morde un membro della Casa Bianca: è la seconda volta in un mese

Il cane del presidente Usa Joe Biden, Major (3 anni), è stato coinvolto in un altro incidente alla Casa Bianca, il secondo questo mese. Il più giovane dei due pastori tedeschi del presidente «ha morso qualcuno durante una passeggiata» lunedì, ha detto Michael LaRosa, addetto stampa della first lady Jill Biden.

