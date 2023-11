Cacciatore scambia l'amico per un cinghiale e gli spara: morto un 70enne. Tragedia vicino Caserta

Incidente di caccia a Pontelatone (Caserta), uno dei paesi della catena del Monte Maggiore: un cacciatore ha colpito e ucciso l'amico - un agricoltore e fioraio di 70 anni di Formicola - durante una battuta in cerca di cinghiali. E' successo questa mattina, 16 novembre, poco dopo le ore 10. L'omicidio sarebbe avvenuto per errore: l'uomo avrebbe udito dei rumori e, pensando fosse il cinghiale, avrebbe esploso dei colpi.

Cacciatore attaccato da un cinghiale durante una battuta: colpito più volte, per lui 80 punti di sutura a una gamba

Sul caso, stanno indagando i carabinieri di Formicola che non escludono per ora alcuna pista. Si scava su alcuni fronti, ma allo stato emergerebbe un quadro piuttosto chiaro: si sarebbe trattato di un mero errore. Letale, in questo caso.