Quanto costa vaccinare i nostri cani? La risposta che (forse) non ti aspetti

Martedì 10 Ottobre 2023, 12:24

Molti proprietari di cani si preoccupano dei costi associati ai vaccini per i loro amici a quattro zampe. I costi delle vaccinazioni per cani variano in base a diversi fattori, tra cui la zona geografica, il tipo di vaccino e la scelta del veterinario. Tuttavia, è essenziale comprendere che questi costi rappresentano un investimento cruciale nella salute del tuo cane e nella prevenzione di malattie pericolose. I vaccini più comuni sono: l’antirabbico, il combinato (distemper, epatite infettiva canina, parainfluenza, parvovirus), il vaccino contro la tosse del canile. Generalmente i costi variano tra i 40 e i 100 euro a seconda di dove ci troviamo e a chi c rivolgiamo, ma dovrebbero essere considerati sempre come un investimento nella salute e nella qualità della vita del tuo amico peloso Foto: Shutterstock - Musica: Kikapress



