Col canettone e il candoro dolci feste anche per Fido

Nelle feste di fine anno anche la dieta di Fido contempla qualche sgarro goloso con le torte a forma di osso e i lievitati delle ricorrenze appositamente sfornati per gli amici a quattro zampe. Tra le prime a proporre il 'canettonè e il 'candorò per il Natale dei cani, una pasticceria nel bresciano che col progetto DoggyeBag vende online, tra le proposte di biscotteria senza farine animali, anche i 'can di stellè o i bassotti e come snack gli ossicini tonno e piselli, nella, spiegano gli ideatori del progetto, «convinzione che nell'immediato futuro i nostri amici a 4 zampe diventeranno, a tutti gli effetti, membri ufficiali delle nostre famiglie, cui verranno riconosciuti diritti fondamentali ad oggi sconosciuti tra i quali la possibilità di alimentarsi, finalmente, in maniera sana».



I DOLCI

A Roma, a pochi passi dal parco di Villa Pamphili, ha da poco aperto una dog bakery, Bravo Cookies, che propone dolci su misura. Per gli esemplari di taglia piccola, macaron e mini-muffin, per i cani di corporatura più massiccia cannoli siciliani e il biscottone di buon compleanno, personalizzabile col nome e decorazioni, che può essere consegnato nelle cucce di tutta Italia. Una iniziativa che cavalca la tendenza dei supermercati inglesi di riservare, se non dog bakery, almeno un corner con biscottini e crocchette a disposizione gratuita, insieme a una ciotola d'acqua, per il miglior amico dell'uomo.

