Carasco, otto anattraccoli intrappolati un tombino: così li hanno salvati in extremis

Martedì 13 Luglio 2021, 17:27

Intrappolati in un tombino. Otto anatroccoli sono stati trovati dai vigili del fuoco a Carasco, in provincia di Genova. Gli uomini del Corpo nazionale hanno seguito il pigolio disperato dei piccoli: un chiaro segno di richiamo per cercare aiuto. La madre era lontana, non riusciva a sentirli. Ma non i vigili, che li hanno recuperati all'interno della caditoia. I piccoli dell'anatra domestica sono stati portati dalla mamma, che li aveva cercati fino a quel momento senza sosta. Nonostante le difficoltà, quindi, i giovani animali ce l'hanno fatta. Un ricordo, se si vuole, di una delle più note fiabe di H. Ch. Andersen: quella del brutto anatroccolo. Che attraverso le difficoltà, poi, riesce a trasformarsi in un bellissimo cigno bianco.

