Allena il cane della fidanzata al saluto nazista: youtuber multato e processato

Un uomo che è stato multato per 800 sterline dopo aver filmato un cane da compagnia che fa il saluto nazista. Non solo, ha annunciato che sarà candidato per l’UKIP (il Partito per l’Indipendenza del Regno Unito) alle elezioni del Parlamento europeo. Mark Meechan, 31 anni, ha sottolineato che farà una campagna politica per rappresentare la Scozia nell’Ue se il Regno Unito parteciperà al sondaggio a maggio. Lui è uno YouTuber, conosciuto come Conte Dankula, è stato multato per aver filmato e postato il cane della sua ragazza, Buddha, mentre rispondeva alle sue frasi naziste alzando la zampa.

È stato riconosciuto colpevole durante un processo all’Airdrie Sheriff Court nell’aprile dell’anno scorso per aver violato il Communications Act postando materiale “offensivo, antisemita e razzista”, un reato aggravato da pregiudizi religiosi. Ma l’uomo, si è rifiutato di pagare la multa: il mese scorso i soldi sono stati sequestrati dal suo conto in banca da funzionari giudiziari. Meechan è entrato a far parte dello UKIP lo scorso anno e ha sfidato l’ex leader Nigel Farage e il suo successore Gerard Batten. Si è recato al Parlamento europeo a settembre e ha parlato a una conferenza sulle minacce alla libertà di parola su Internet. Annunciando la sua candidatura, ha fatto un appello: «Poiché la Brexit viene tradita, è molto probabile che parteciperemo alle elezioni europee di maggio. Sarò un candidato. L’UKIP sta raccogliendo fondi per i costi della campagna, se puoi aiutare in qualsiasi modo, per favore». Il video di Meechan è stato visto più di tre milioni di volte su YouTube e ha scatenato un dibattito sulla libertà di parola, con i comici Ricky Gervais e David Baddiel che lo difendono.



Ha raccolto oltre 193.000 sterline attraverso una pagina di crowdfunding per pagare le spese legali per finanziare un appello contro alla sua condanna. Ma in realtà anche un ulteriore tentativo di sottoporre il caso alla Corte Suprema è stato respinto. Meechan, che ha affermato che il video era uno scherzo e che stava esercitando il suo diritto alla libertà di parola, ha detto che il suo team legale potrebbe ora rinviare il caso alla Commissione di revisione dei casi criminali scozzesi, che esamina i potenziali errori giudiziari. Meechan ha detto che dal momento della sua condanna non è stato in grado di trovare lavoro ed è stato sottoposto a minacce violente per la strada.