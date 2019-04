Vinitaly: concerti, master class, spettacoli e degustazioni, Verona ospita anche il “fuori salone”

Anche il salone del vino ha il suo fuori salone. Verona si prepara a vivere «Vinitaly and the city», l'iniziativa che da venerdì 5 aprile anticipa la 53/a edizione della rassegna mondiale di Veronafiere dedicata all'enologia. Per quattro giorni la kermesse invaderà piazze e strade del centro storico scaligero con ospiti internazionali, concerti, master class e ovviamente tante degustazioni, con più di 600 etichette presenti. Anche quest'anno l'appuntamento legato a Vinitaly oltrepasserà i confini della città approdando in due comuni storici del vino, Soave e Bardolino, e a Valeggio sul Mincio. «Due location, in fiera il business legato al mondo del vino e dell'enologia, e in città il divertimento, la festa - ha detto il sindaco di Verona, Federico Sboarina - Ho sempre sperato che il Vinitaly uscisse dalle mura fieristiche e fosse un evento in grado di coinvolgere tutta la città».



Fino a lunedì 8 aprile più di 80 appuntamenti si alterneranno in città, con 35 giovani pronti a rendere il più virale possibile la manifestazione. Sui palcoscenici nomi del calibro de Le Vibrazioni, Negrita, Pif, Joe Bastianich proporranno spettacoli per tutti i gusti. «La realizzazione di un fuori salone in città - ha sottolineato il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese - è stata una scelta strategica che abbiamo fortemente voluto, per promuovere, al di là dell'ambito fieristico, un prodotto, il vino, che ha un valore estremamente importante per il nostro territorio».

