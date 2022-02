Verdure e malattie cardiovascolari, incredibile risultato da studio anglocinese

Lunedì 21 Febbraio 2022, 12:20

Consumare verdure aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari? Da più parti, e sin da quando siamo bambini, abbiamo sempre sentito dire che la verdura fa bene. D'altronde i vegetali hanno tante proprietà e effetti benefici sulla salute e nella dieta di tutti. Non di rado si crede anche che essi possano aiutare ad evitare di incappare in malattie cardiovascolari. Purtroppo i ricercatori del Dipartimento di salute della popolazione di Nuffield presso l'Università di Oxford, l'Università cinese di Hong Kong e l'Università di Bristol non hanno trovato prove di ciò.

