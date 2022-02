Venerdì 11 Febbraio 2022, 13:02

Jovanotti è sempre più social e non solo con la sua musica. Il cantante, fresco del successo di Sanremo con la canzone scritta per Gianni Morandi, ha pubblicato un interessantissimo video su come preparare il Mate. In poche ore sono centinaia di migliaia le visualizzazioni: "Comunque su youtube trovate tutorial MOOOOOLTO migliori di questo!"... scrive divertito il Jova (Video TikTok @lorenzojova)