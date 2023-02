San Valentino, SOS Villaggi dei Bambini celebra l'amore con le Eat Me Box: un gesto che vale doppio

Dolcezza e amore: non esiste binomio migliore per celebrare San Valentino. E anche quest’anno potrai farlo aggiungendo un ulteriore regalo: il sostegno ai Programmi sviluppati in Italia da SOS Villaggi dei Bambini, Organizzazione impegnata da oltre 70 anni nell’accoglienza e supporto di bambini e ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle.

Tornano, infatti, le Eat Me Box San Valentino, un dolce dono per stupire la persona amata. Quest’anno la box gourmet #Drittoalcuore contiene una ricca selezione di muffin, gourmet e la candela di SOS Villaggi dei Bambini. Tutti i prodotti sono realizzati con materie prime di altissima qualità e il packaging è realizzato con materiale 100% biodegradabile.

Un dono, quindi, che vale doppio: regala un momento di dolcezza alla persona amata e supporta le oltre 700 persone tra bambini, ragazzi e famiglie che l’Organizzazione sostiene attivamente attraverso 8 Programmi e Villaggi SOS in tutta Italia.

Puoi ordinare online la tua Eat Me Box San Valentino, entro il 10 febbraio, con consegna a Roma, tramite il sito http://regali.sosvillaggideibambini.org/eat-box/ oppure puoi acquistarla direttamente nel negozio di Via Sabotino 28 (RM).

Per informazioni: volontari@sositalia.it