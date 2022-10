Listeria nel gorgonzola, ritirato lotto del marchio “Pascoli italiani”. «Rischio microbiologico»

Listeria, altro caso. Nuovo allarme per «possibile presenza di listeria monocytogenes» in un lotto del Gorgonzola Dolce DOP di marchio Pascoli italiani. Il Caseificio Gelmini Carlo, con sede a Besate (Milano), come si apprende sul sito del Ministero della Salute, ha disposto il richiamo dal mercato del lotto 218246252, venduto in confezione da 300 grammi nei negozi Eurospin, per rischio microbiologico.

Listeria nella porchetta, il Ministero: «Non consumatela e restituite le confezioni al punto vendita»

Listeria, ritirati pancake al cioccolato Bernard Jarnoux Crepier. Il ministero della Salute: possibile presenza batterio

La raccomandazione è «di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per sostituzione o rimborso». Il nuovo ritiro per listeria segue quelli avvenuti nelle settimane scorse che hanno riguardato alcuni lotti di wurstel, tramezzini e pancakes.