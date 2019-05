Nemi, in arrivo l’86° edizione della sagra delle fragole

Amanti delle fragole, tenetevi pronti. Il 2 giugno torna l'appuntamento con la Sagra delle fragole a Nemi. Protagoniste indiscusse saranno come ogni anno le Fragolare che sfileranno in corteo per il paese indossando l’antico costume della tradizione: gonna rossa, bustino nero, camicetta bianca e mandrucella di pizzo in testa. Per l’intera settimana i vicoli del paese si riempiranno di banchi dove verranno proposte le due varietà tipiche della zona, le fragoline e i fragoloni: dalle marmellate ai liquori, dallo spumante fragolino ai primi piatti come il riso alle fragole, il frutto simbolo di Nemi sarà esaltato in tutte le sue caratteristiche. Guarda l'evento Facebook.



Il programma - Ore 10:00, celebrazione santa Messa presso il Santuario del Santissimo Crocifisso. Ore 11:00, inaugurazione della Mostra dei Fiori e dell’arte della Composizione Ore 11:30, sfilata delle splendide fragolare in costume tipico con partenza da piazza Umberto Primo accompagnate dalla band musicale Compatrum diretta dal Maestro Emilio Bossone. Ore 13:00, saluto del Sindaco di Nemi Alberto Bertucci e delle autorità presenti. Ore 15:00 "FOLKLORE NEL BORGO" Ore 16:00, sfilata delle splendide fragolare in costume tipico accompagnate dal gruppo folcloristico Terra Nemorense. Ore 19:00, distribuzione gratuite delle fragole a tutti i presenti. Ore 21:00, spettacolo Piazza Umberto I Melody Orchestra e direttamente da Made in Sud Marco Capretti Ore 23:00, Spettacolo pirotecnico fuochi d’artificio.

Tra i partner di questa edizione oltre a quello istituzionale della Regione Lazio ci saranno Radio Dimensione Suono Soft, Cinecittà World.

© RIPRODUZIONE RISERVATA