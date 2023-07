Romina Power lancia un appello: «Non bevete latte di mucca». La crudele pratica a scopo di lucro

Lunedì 10 Luglio 2023, 10:07

Romina Power ha deciso di fare un appello pubblicamente, condividendo sul suo profilo Instagram la pratica di estrazione del latte di mucca e invitando le persone a riflettere e a rinunciare alla bevanda. Romina si è impegnata a diffondere consapevolezza su una tematica fondamentale per la sopravvivenza del nostro pianeta. "Faccio fatica a credere a che livello di cattiveria arriva l’essere “umano”. Il tutto a scopo di lucro . Pura avidità. Non bevete latte di mucca! È per i vitelli, non per noi" ha scritto Romina, condividendo alcuni attrezzi in vendita usati sui vitelli per impedire loro di bere il latte destinato all'industria alimentare. "E i vitellini cosa mangiano?" ha chiesto un fan, allibito. "i vitelli li ammazzano per chi mangia vitello" ha risposto Romina. L'attrice e cantante ha dimostrato spesso la sua volontà nel sensibilizzare il pubblico sull'importanza di ridurre il consumo di carne e proteggere l'ambiente. Photo Credits: Kikapress Music: Korben

LEGGI ANCHE : -- Romina Carrisi visibilmente dimagrita: quanti kg ha perso in pochi mesi. Cosa non mangia più per essere in forma