Domenica in, Al Bano e lo stop su Romina Power durante la diretta: cosa è successo

Martedì 13 Giugno 2023, 11:05

Durante l'ultima puntata di "Domenica In", condotta naturalmente da Mara Venier, è stato ospite Al Bano per festeggiare i suoi 80 anni. Durante l'intervista, il cantante ha ripercorso la sua carriera, ha parlato dei suoi figli e dei grandi amori, tra cui Romina Power. Tuttavia, il nome di Romina è stato quasi del tutto omesso (per non dire evitato) da Mara, che ha menzionato l'artista soltanto una volta. Si ipotizza che questa scelta sia dovuta a una diffida ricevuta dalla conduttrice in passato proprio da parte di Romina. Durante l'intervista, sono state fatte allusioni all'ex moglie di Al Bano, in particolare riguardo all'abuso di droghe. Al Bano aveva recentemente rivelato che il problema principale nel suo matrimonio con Romina era l'eccessivo uso di marijuana da parte di lei. Nonostante l'argomento sia stato trattato in modo indiretto, il silenzio e l'assenza di menzioni hanno destato curiosità e interrogativi tra il pubblico. Photo Credits: Kikapress Music: Korben

