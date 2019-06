Non solo mare, Ustica svela i tesori della terra: la lenticchia

La prima riserva marina italiana, Ustica, celebra anche i tesori isolani di terra. Dal 26 Giugno al 2 Luglio si svolgerà la manifestazione gastronomica "Anticchia i Linticchia". Una iniziativa che mira a far scoprire il lato inedito di Ustica, famosa per il suo mare, ma che nasconde uno scrigno di prodotti figli di una lunghissima tradizione agricola, di cui la lenticchia presidio Slow Food rappresenta il fiore all'occhiello.



A piedi, catturando immagini della fioritura, si potranno scoprire sentieri e siti archeologici. L'appuntamento, che prevede anche degustazioni, escursioni in barca, snorkeling e attività per i bambini, è realizzato dall'Associazione Turistica visitustica.it e dalla Condotta Slow Food Isole slow siciliane con la collaborazione del Comune di Ustica e del Museo civico archeologico. L'isola di Ustica, dalla terra vulcanica, venne colonizzata da contadini eoliani e ha avuto un'economia esclusivamente agricola fino all'avvento del turismo negli anni '60, determinando un paesaggio rurale ancora ben evidente.

