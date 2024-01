Israele, approvata la vendita della carne coltivata dalle cellule bovine: «Decisione unica al mondo»

Via libera alla vendita della carne coltivata dalle cellule bovine in Israele. A causa della crescente domanda globale di proteine e della necessità di trovare fonti alimentari alternative, il ministero della Sanità israeliano ha infatti deciso di approvare il commercio del prodotto messo a punto da "Aleph Farms", una start up di Rehovot. Una decisione unica al mondo, mai presa da nessun governo.

La decisione

