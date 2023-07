Nel menù di Hard Rock Cafe Roma il nuovo "Messi Chicken Sandwich"

Hard Rock Cafe Roma e Hard Rock International insieme al brand ambassador, Lionel Messi, presentano il "Messi Chicken Sandwich": il nuovo piatto del menù Hard Rock “Made For You by Leo Messi” firmato dal campione sudamericano. Ispirato a uno dei piatti della cucina argentina preferiti da Messi fin dalla sua infanzia, la Milanesa, il nuovo Chicken Sandwich è la combinazione perfetta per celebrare lo storico arrivo del campione del mondo nella Major League Soccer, il massimo campionato di calcio USA, e soprattutto nel sud della Florida, dove è presente l’iconico Seminole Hard Rock Hotel & Casino di Hollywood a forma di chitarra. A partire dal 12 luglio, i fan di Leo Messi, gli appassionati di calcio, dello sport e del buon cibo assaggiando il Messi Chicken Sandwich al Cafe di Roma, potranno testare da vicino il gusto e i sapori che ispirano la leggenda del calcio mondiale.

"Sono entusiasta di portare i sapori del mio paese d'origine in tutto il mondo con il lancio del mio Chicken Sandwich, ispirato a uno dei miei piatti preferiti, la Milanesa", ha dichiarato Lionel Messi, campione di calcio di fama mondiale e icona internazionale. "Non esisteva partner migliore di Hard Rock International per dare vita a questo progetto. Come ogni grande compagno di squadra, Hard Rock mi ha accompagnato in tutte le tappe storiche della mia carriera e non vedo l'ora che i miei fan in tutto il mondo possano assaggiare uno dei cibi preferiti della mia infanzia che mi fa ancora sentire a casa, in qualsiasi parte del mondo io mi trovi".

Il Messi Chicken Sandwich si ispira, infatti, all'amore di Messi per la Milanesa, una specialità argentina. La grandezza di questo piatto così come la leggenda che lo ha ispirato, la si ritrova nel delizioso petto di pollo croccante alla milanese condito con formaggio provolone fuso e salsa aioli alle erbe. Abbinato a pomodori freschi e rucola per un boccone ancora più vincente, il Messi Chicken Sandwich è la perfezione che sta in una mano, servito tra due fette di panino artigianale tostate.

“Siamo orgogliosi di continuare a collaborare con un’icona del calcio mondiale come Leo Messi e di poter fare assaggiare ai nostri ospiti il Messi Chicken Sandwich dal nostro speciale menù ‘Made for you by Leo Messi' - ha dichiarato Stefano Pandin, VP Operation UK & Europe Hard Rock Cafe International - "Il Messi Burger ha riscosso un enorme successo da quando è approdato nei menù dei nostri tre Cafe italiani lo scorso anno.

Non vediamo l'ora che tutti possano assaggiare questa nuova creazione della leggenda Leo Messi, siamo sicuri diventerà uno dei piatti preferiti dai fan di Hard Rock e del campione".

In occasione del lancio del nuovo piatto Hard Rock International ha realizzato, inoltre, uno spot diretto dal regista Marco Grandia e dall'agenzia Yes, We're Open dal titolo "Something New is Cooking", con protagonista Lionel Messi, visibile su tutte le piattaforme social di Hard Rock Cafe. Per un’esperienza ancora più immersiva e a 360° i fan di Messi possono, inoltre, vivere un’esperienza interattiva scansionando un codice QR, dove ascoltare e guardare un messaggio di benvenuto da parte di Lionel Messi in persona, esplorare il Chicken Sandwich con la realtà aumentata, fare dei giochi a tema, acquisti online e altro ancora.

Dopo il lancio nel marzo 2022 della campagna "LIVE GREATNESS" e del Messi Burger, la “Greatness Happens Here" inaugura così un nuovo step della fortunata collaborazione tra Hard Rock International e Messi. Nel novembre 2022 il marchio ha lanciato, inoltre, una nuova collezione di prodotti in co-branding e una versione speciale del Messi Burger “Champion's Edition”, in onore dei mondiali di calcio e della storica vittoria di Messi con l’Argentina.

Per restare aggiornati sulle prossime novità della campagna "Greatness Happens Here" e per trovare ulteriori informazioni su Hard Rock Cafe, visitare il sito https://www.hardrockcafe.com.