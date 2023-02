Cialda o capsula? Questo è il caffè più sostenibile che puoi preparare a casa

Sabato 4 Febbraio 2023, 19:01

Quali sono le principali differenze nell’utilizzo delle capsule e delle cialde per l’espresso? E qual è il metodo più sostenibile per prepararsi un ottimo caffè in casa con il minore impatto possibile per l’ambiente? Andiamo subito a scoprirlo, illustrando le caratteristiche di un metodo e dell’altro per scoprire così qual è la scelta più ecosostenibile che ci permetterà comunque di goderci in tutta tranquillità il nostro caffè espresso con le persone che amiamo e il minimo danno all’ambiente! Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music: “Memories” from Bensound.com

