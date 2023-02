Mangiare la carbonara fa bene? Una curiosità sul piatto tanto amato dai romani e non solo

Sabato 4 Febbraio 2023, 12:57

La carbonara è uno dei piatti tipici della cucina romana che mette d'accordo tutti, grandi e piccini, romani e non solo. E' il primo gustoso e goloso che solo al parlarne fa venire l'acquolina in bocca. Guanciale, uovo, pasta e pecorino sono gli ingredienti che servono a renderlo speciale. Ma cosa sappiamo su questa prelibatezza? Gustarsi un buon piatto di pasta come la carbonara è possibile se fatto nel modo giusto, vale a dire nelle qualità idonee e all'interno di un piano alimentare specializzato. Infatti, il primo di cui la maggior parte delle persone impazzisce ha proprio tutto: carboidrati, proteine e grassi. Vanno d'accordo con la vostra dieta? FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM

