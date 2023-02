Semi di canapa, i benefici di mangiarne una manciatina al giorno: come usarli

Sabato 4 Febbraio 2023, 12:44

I semi di canapa sono un alimento completo e ricco di benefici per il corpo umano. Il loro utilizzo permette infatti di dare un grandissimo aiuto alla nostra salute, in quanto essi sono dei veri e propri concentrati di benessere. Ricchi di proteine, vitamine, sali minerali, fibre e acidi grassi omega-3 e omega-6, in pochi però sanno come vanno inseriti all’interno dell’alimentazione e dove trovarli. Andiamo a scoprire insieme tutti questi dettagli e i benefici che comportano!

Photo Credits: Shutterstock, Kikapress, CanapaMundi, Luca Perazzolo; music: “OnceAgain” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Creme viso al cannabidiolo, è boom: i benefici della cannabis per la pelle