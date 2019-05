Australia, tecnologia per conservare latte fresco 60 giorni

Il latte fresco si potrà conservare 60 giorni. Una compagnia australiana di tecnologia alimentare ha brevettato una procedura capace di mantenere fresco in frigorifero latte naturale al 100% per almeno due mesi senza additivi o conservanti. Il Ceo della Naturo di base in Queensland, Jeff Hastings, ha descritto la tecnologia, che mantiene fresco e sano il latte per 60 giorni senza cuocerlo, come la maggiore innovazione nel settore caseario globale sin dalla pastorizzazione nel 1864. "Offriamo una tecnica di trattamento molto più delicata e minimale, che non si affida al calore come la pastorizzazione che è un processo piuttosto aggressivo, o come l'omogeneizzazione", ha detto Hastings alla radio nazionale Abc. "La nostra è una tecnologia di lunga vita ma produce latte fresco, con il sapore del latte appena munto", ha aggiunto, sottolineando le forti prospettive di esportazione in paesi come Cina, Giappone, Malaysia e Indonesia. Può essere infatti spedito su scala internazionale senza ricorrere al costoso trasporto per via aerea. "Vi è inoltre un forte potenziale per lo sviluppo di un'ampia gamma di prodotti caseari e di uso in industrie in cui si preferisce latte non pastorizzato, come la produzione di formaggi", ha detto ancora Hastings.

