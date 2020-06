Zes, via libera: Febbo: «L'Abruzzo può tornare competitivo per investimenti industriali»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ci siamo. Ilè al lavoro per la stesura definitiva dellache sarà inserita in un apposito Dpcm di imminente emanazione». A comunicarlo èalleche spiega: «Dopo le ultime verifiche con esito positivo effettuate sia da parte dalche delattendiamo a giorni la pubblicazione del Dpcm con l'approvazione definitiva finalmente anche della. Un atteso e ottimo risultato che arriva purtroppo in ritardo dopo uno stallo incomprensibile, sbloccato solo dopo le ripetute sollecitazione scritte da parte del sottoscritto e dello stessoindirizzate direttamente al Ministro per il Sud e la Coesione, e dopo il successivo intervento delle 16 sigle delle organizzazioni datoriali e sindacali, che ringrazio anche a nome del presidente Marsilio».«Infatti si potevano risparmiare svariati mesi se il, Giuseppe Provenzano, avesse per tempo preso in considerazione le osservazioni del responsabile del Dipartimento per le politiche di coesione,e se, successivamente sempre il ministero del Sud non avesse dimenticato in un cassetto la lettera del Mef, riemersa solo dopo un sollecito del presidente Marsilio nel confronti del viceministro. Ricordo come la questosin dal suo insediamento, ha svolto fino in fondo il suo compito portando avanti e correggendo una proposta della precedente amministrazione non condivisa dai sindaci, anche quelli della stessa parte politica, dalle aziende e dalle sigle sindacali e rispondendo prontamente ed accogliendo le osservazione solevate dal Mes già dal mese di luglio 2019. Ad ogni buon conto - continua Febbo - oggi c'è un traguardo fondamentale poiché la Zes, attraverso il suo, deve diventare per l'Abruzzo uno strumento fondamentale di rilancio dell’economia e in particolare del settore produttivo soprattutto in questo momento di gravissima difficoltà economica dove la domanda è in fortissima stagnazione. Nella circostanza, l’infrastruttura strategica è quella delInfatti con le opportunità offerte dallapotremmo lavorare ed offrire alle imprese strategie logistiche e di infrastrutture utili a conservare, ma anche attrarre, un comparto fondamentale per la nostra economia in termini di Pil e occupati. Da subito ci metteremo al lavoro per correggere la perimetrazione presentata e con l'aiuto di tutti ici confronteremo per definire e puntualizzare scelte e obiettivi fondamentali per l'economia dell'Abruzzo».