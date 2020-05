Coronavirus/Fase 3 in Abruzzo, Febbo: «Un successo, ora fondi all'economia»

L'AQUILA - Sembra passato un secolo. In realtà settanta giorni, apparsi però lunghissimi. Questa mattina in Abruzzo hanno riaperto tutte le attività commerciali sospese per il coronavirus, come stabilito dal decreto della Presidenza del Consiglio e dall'ordinanza del presidente della Regione Marsilio.

L'assessore alle Attività produttive, Mauro Febbo, ha definito la giornata un successo: «C'è una ripartenza attesa, con buoni risultati. Solo una minoranza non ha avuto la forza di riprendere. Ci auguriamo che ci sia ancora il calo dei contagi per vedere il futuro più roseo. Siamo stati coerenti sostenendo sempre la necessità di una cabina unica di regia in capo al governo. Abbiamo presentato una serie di ordinanze di buon senso e ragionate, che alla fine hanno prevalso e sono state prese ad esempio dal governo. Ora c'è da trovare le risorse per sostenere le attività economiche»



Per moltissimi abruzzesi è tornato soprattutto il rito del caffè al bar. Non tutti hanno però riaperto. Alcuni lo faranno in settimana, dopo aver ultimato la santificazione dei locali.

Nei bar più piccoli i clienti fanno la fila per entrare. In altri invece si continuerà per altri giorni solo con l'asporto.

