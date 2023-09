Nasce il Museo del capodoglio nel punto in cui, nove anni fa, si spiaggiarono sette cetacei

Inaugurato ieri sulla spiaggia di Punta Penna di Vasto il Museo del Capodoglio, nel punto dove il 12 settembre del 2014 si verificò lo spiaggiamento di ben 7 cetacei. Si tratta del primo elemento della struttura: un'opera artistica, realizzata da un artista sardo, che raffigura l'immagine della coda di un cetaceo.

Il Comune di Vasto - che ha ottenuto un finanziamento per l'avvio di questo progetto - metterà a dimora apposita cartellonistica e risistemerà la passerella in legno che anni or sono fu distrutta da un incendio doloso divampato sotto il costone di Punta Penna.

Poi, in accordo con l Centro cetacei di Pescara, dovranno essere studiati e programmati gli interventi per il recupero delle carcasse dei cetacei che persero la vita in quel tratto del litorale vastese e che furono interrati in un'area del territorio comunale. Uno di quegli scheletri, in base alle promesse fatte, dovrebbe trovare posto all'interno del Museo del Capodoglio che ieri ha vissuto un primo importante momento di concretezza.