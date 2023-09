Vasto, albergatore morto a 36 anni: oggi l’addio a Giorgio Celenza

Saranno celebrati questo pomeriggio alle 15,30 nella chiesa di San Francesco a Vasto marina, in provincia di Chieti, i funerali di Giorgio Celenza, l’imprenditore turistico morto per un malore a 36 anni. Titolare con la sorella Caterina dell’hotel Acquario di Vasto marina, Giorgio è morto nel pomeriggio di giovedì scorso, ma già due giorni prima si era rivolto all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per alcuni dolori, poi era tornato a casa.

Giovedì si è sentito di nuovo male ed è tornato in ospedale ma, nonostante il ricovero nel reparto di rianimazione, nulla hanno potuto fare i medici: il cuore di Giorgio si è fermato per sempre. L’uomo era titolare dell’hotel Acquario insieme alla sorella Caterina, presidente provinciale di Federalberghi. Il papà Mario, stroncato da un infarto pochi anni fa, era invece presidente degli albergatori vastesi. «Mi stringo con profondo cordoglio attorno alla famiglia di Giorgio Celenza - dice il sindaco Francesco Menna - La sua improvvisa scomparsa mi lascia sgomento.

Possa il tempo lenire il dolore dei familiari».

Il Consorzio Vivere Vasto Marina scrive: «Tristezza e sconforto per la prematura scomparsa di Giorgio Celenza. Tutti noi del Consorzio ci stringiamo all’immenso dolore e scoramento della famiglia e dello staff dell’hotel Acquario di Vasto Marina».