Valanga sul monte Velino: anche la giornata di ieri si è conclusa senza risultati sul fronte delle ricerche dei quattro escursionisti avezzanesi dispersi da domenica. Oggi nell'area della valanga potrebbe essere portato un mezzo meccanico. Un battineve per livellare e abbassare il manto nevoso. Il difficile trasporto in elicottero. Si sta studiando in queste ore se si tratta di un'operazione possibile.

Per favorire le operazioni di ricerca e soccorso degli escursionisti avezzanesi dispersi sul Monte Velino, la giunta regionale dell'Abruzzo ha stanziato le prime risorse necessarie, incrementando di 100mila euro il fondo già assegnato alla Protezione civile regionale. Dichiarato lo stato di eccezionalità per l’estensione, la complessità e la gravità dei fenomeni metereologici in corso . A tutt’oggi le operazioni di ricerca da parte di soccorritori risultano estremamente difficili a causa delle valanghe, del forte vento, delle temperature estremamente rigide e della presenza di pericolosi accumuli di neve fresca, esponendo a rischio l’incolumità dei soccorritori stessi. Gli scenari stanno comportando spese straordinarie necessarie alla gestione delle operazioni emergenziali

© RIPRODUZIONE RISERVATA