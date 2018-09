«Ti faccio un regalo». E l'uomo palpeggia una ragazzina di 15 anni

Un uomo di 50 anni di Luco dei Marsi (L'Aquila) è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una minorenne. L'operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato e in particolare da personale del commissariato di Avezzano che ha ricostruito la vicenda dopo la denuncia presentata dalla ragazza. Le indagini, una volta ricostruiti gli spostamenti dell’indagato, hanno consentito di confermare la versione fornita dalla giovane vittima. Per questo è stato arrestato su disposizione della Procura di Avezzano.



Questi i fatti. Una ragazzina di 15 anni ha denunciato di essere stata palpeggiata da un uomo nel pomeriggio di domenica. A distanza di poche ore dalla vicenda gli uomini del Commissariato di Avezzano hanno arrestato un uomo, che attualmente si trova ai domiciliari e che ora sarà sentito dai giudici. Si tratterebbe di un 50enne, di Luco dei Marsi, che dovrà rispondere del reato di violenza sessuale su minore. Secondo quanto trapelato il luogo della violenza non sarebbe la sua casa, ma una strada di periferia dove la vittima si trovava a transitare. Lì l'uomo ha cominciato a fare i complimenti alla ragazzina, le ha promesso regali e ha cominciato ad avvicinarsi. La giovane ha capito, ha provato ad andarsene ma è stata bloccata e palpeggiata dal cinquantenne.



Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:17



