Malore in bici, muore a 57 anni tecnico di Telespazio

Lunedì 19 Luglio 2021, 10:18

Appassionato di bici Raffaele De Ritis, 57 anni, di Luco dei Marsi, in provincia dell'Aquila, è morto per un malore mentre era sulla bicicletta per il giro domenicale con un amico a Magliano dei Marsi. E' successo ieri mattina alle 11, quando Raffaele, tecnico specialista di Telespazio del Fucino, a Ortucchio, era sulla sua amata mountain bike e improvvisamento ha avuto un malore, è sceso e si è accasciato a terra. Una dottoressa, che si trovava a passare il quale momento, ha tentato disperatamente di rianimarlo ma per Raffaele non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri di Tagliacozzo per gli accertamenti. Lascia la moglie Daniela e i figli Emanuele e Marina. Tanti i messaggi di condoglianze anche il sindaco Marivera de Rosa lo ricorda con affetto.

«La comunità di Magliano dei Marsi partecipa al dolore della comunità di Luco dei Marsi per la prematura scomparsa del caro Raffaele, colto da un arresto cardiaco mentre percorreva le strade del nostro comune.

Alla moglie Daniela, al figlio Emanuele e la figlia Martina il nostro abbraccio più sentito» ha scritto il sindaco Marivera de Rosa.