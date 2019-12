Ubriaca, falciò in strada padre di tre figli. L'uomo morì, lei condannata a sei anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarebbe stata ubriaca alla guida quando investì nel Chietino un uomo intento a spegnere le fiamme che si erano sprigionate nell'auto della moglie. L'uomo, Giacomo Di Persio, 46 anni di Roccamontepiano, padre di tre figli, morì cinque mesi dopo a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto. Ieri il giudice dell'udienza preliminare Luca De Ninis ha condannato a sei anni di reclusione la donna che guidava l'auto investitrice, Silvana Ferrante, 65 anni di Rapino. Il pm Giuseppe Falasca aveva chiesto 4 anni dopo aver riqualificato l'originaria imputazione di lesioni gravissime in omicidio stradale.Il processo si è svolto con il rito abbreviato. In aula c'erano i familiari di Di Persio, che si sono costituiti parte civile assistiti dagli avvocati Francesca Gerina e Andrea D'Onofrio mentre la Ferrante era assistita dall'avv. Elena Santarelli. I fatti si verificano a Farà Filiorum Petri in via Madonna del ponte. Quella sera intorno alle 19 Di Persio procede con la sua auto proveniente dalla direzione di Pretoro e segue l'auto condotta dalla moglie quando il mezzo di quest'ultima va a fuoco. Il marito accosta, scende e aiuta la moglie a spegnere le fiamme. In quel momento alla guida di una Lancia Ypsilon arriva la Ferrante che non si avvede della presenza dei due e investe in pieno Di Persio. Il quale nell'impatto viene catapultato prima contro la parte posteriore dell'auto della moglie quindi contro una recinzione metallica.Nell'impatto l'uomo riporta lesioni gravissime e finisce nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara. Successivamente viene trasferito in una struttura riabilitativa nelle Marche. È lì, cinque mesi dopo l'incidente, che il suo cuore si ferma per sempre. Tragedia nella tragedia, appresa la notizia della morte di suo figlio, poche ore dopo a 72 anni muore anche Remo Di Persio. Il suo cuore non regge alla perdita del figlio. Ieri in aula c'erano i familiari che alla lettura della sentenza sono scoppiati in lacrime ricordando un papà e un nonno che non ci sono più.