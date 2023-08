Trovato morto con un taglio alla gola: ucciso dalla protesi durante la caduta

Giallo sulla morte di un 74enne di Cerchio, Filiberto Pietroiusti, che è stato rinvenuto ieri nei pressi dell'ex mattatoio riverso per terra in una pozza di sangue.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo era uscito da casa con il suo cane per una passeggiata quando per un malore è caduto e una protesi, che gli permetteva di respirare, gli avrebbe provocato una profonda ferita alla gola. E l'abbondante perdita di sangue gli avrebbe provocato la morte. L'allarme è stato dato dal nipote che abita nelle vicinanze e sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha tentato di rianimare il 74enne ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della Stazione che hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del tragico episodio.

Rimangono però forti dubbi sulle cause della morte.

Inizialmente si è anche sospettato che l'uomo avesse tentato di togliersi la vita dopo che nei giorni scorsi era stato sottoposto ad un intervento chirurgico. La strana ferita alla gola aveva anche fatto pensare ad un colpo di coltello da parte di qualcuno. Per alcune ore si sono susseguite diverse possibili ipotesi, dal suicidio alla possibilità che qualcuno fosse intervenuto sulla scena. Invece alla fine gli accertamenti hanno ricondotto la vicenda a una tragica fatalità: dopo la ricognizione cadaverica da parte di un medico della Asl il magistrato inquirente ha restituito la salma ai familiari per il rito funebre. Una vicenda angosciante e dolorosa, che ha gettato nello sconforto i familiari e quanti avevano avuto modo di conoscere la vittima.