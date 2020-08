© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fuggiti da una casa famiglia di Terni, sono stati rintracciati a. Protagonisti della vicenda tre fratellini, di 10, 14 e 16 anni, di cui si erano perse le tracce dal 7 agosto scorso. Hanno trovato ospitalità presso una parente che si era trasferita nella località costiera per le. Stando a quando si apprende, è stata la donna stessa ad allertare le forze dell’ordine.I tre minori, di, sono stati accompagnati momentaneamente in una casa famiglia della zona. Su disposizione del Tribunale dei minori verranno nei prossimi giorni riaccompagnati a Terni. Adesso i militari stanno cercando di capire come hanno fatto a raggiungere lae se sono stati aiutati da qualcuno. Nella giornata di ieri, a Tortoreto, c’era stato un altro allontanamento. Un 13enne era fuggito da un casa famiglia. le ricerche si erano subito attivate. I carabinieri dopo alcune ore lo hanno rintracciato a Martinsicuro a casa dei nonni. Anche in questo caso su disposizione del tribunale dei minori e tra le lacrime degli anziani, il ragazzino è stato riportato nella struttura protetta.