Travolto dal montacarichi mentre ristruttura la casa: gravissimo

Due incidenti sul lavoro nel Chietino nella giornata di ieri. Il primo a San Salvo: un uomo di 63 anni, A.F, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pescara dopo essere stato travolto da un montacarichi. L'incidente è avvenuto ieri mattina in via Fratelli Bandiera, non lontano dalla villa comunale di San Salvo.

Il pensionato era impegnato nei lavori di ristrutturazione di una casa di sua proprietà. Allo scopo era stato allestito un montacarichi per sollevare i materiali e gli attrezzi al piano superiore. Qualcosa deve essere andato storto e il montacarichi si è staccato crollando sull'uomo che non ha fatto in tempo a spostarsi. Sono stati allertati i soccorsi e sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 che in un primo momento lo ha trasportato all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Qui le sue condizioni - ha riportato diversi traumi, il più preoccupante alla testa - sono state giudicate serie e il personale ha ritenuto necessario il trasporto a Pescara.

Nell'ospedale del capoluogo adriatico il ferito è arrivato in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri e gli uomini della Medicina del lavoro. Le indagini mirano ad appurare se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza nel cantiere.



L'altro episodio è avvenuto in val di Sangro. Un autista stava scaricando il camion all'interno di un magazzino. E' salito su una scaletta e all'improvviso è scivolato, cadendo da tre metri di altezza e riportando un trauma a una spalla, per cui è stato portato all'ospedale Renzetti di Lanciano da un'ambulanza del 118. «Neppure in questa occasione - protesta Achille Di Sciullo della Uilm - sono stati avvisati i rappresentanti della sicurezza dei lavoratori e il sindacato».