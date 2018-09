Due trans litigano, poi spruzzano sui carabinieri spray al peperoncino

Due carabinieri sono rimasti leggermente intossicati nel pomeriggio di ieri in uno stabile di via Torrente Piomba a Montesilvano (Pescara) dove c'è stata una lite fra due trans sudamericani che

ha poi coinvolto altre persone. Una volta arrivata la chiamata al 112, sul posto sono arrivati i carabinieri della locale Compagnia e anche gli agenti della Polizia Municipale, oltre ai sanitari del 118 con due ambulanze. Una volta sul posto i militari sono stati aggrediti, con uno dei due trans che ha spruzzato sui militari dello spray urticante al peperoncino, oltre a lanciare oggetti contro gli uomini delle forze dell'ordine. Al termine della rissa i due trans sono stati bloccati e portati in caserma.

Domenica 9 Settembre 2018



