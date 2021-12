Addio a Nicola Rasicci, ex allenatore dei giovani calciatori di Tortoreto

E’ morto Nicola Rasicci, personaggio di Tortoreto, per lunghi anni allenatore ed educatore dei giovani calciatori tortoretani, dalla categoria “pulcini” in su. Aveva 84 anni, era malato da tempo. Nicola era forte e leale, sempre pronto a dare una mano a chi ne avesse bisogno, non solo in campo sportivo, ma in ogni settore della vita. Calzolaio di pregio, aveva trascorso lunghi anni in Venezuela. Tornato nella “sua” Tortoreto, in provincia di Teramo, si è distinto per la passione nel sostenere iniziative di spessore legate al sociale e allo sport calcistico. Nicola Rasicci era non soltanto abile a guidare i ragazzi, ma anche a simboleggiare i colori sociali della squadra biancoazzurra. Sempre presente allo stadio e sempre pronto a sostenere la squadra che allora si chiamava Pro-Lido, con dirigenti al suo fianco indimenticabili per umanità e bravura: Franco Maggio, Giancarlo Di Brandimarte, Lino Speca, Tonino Pierantozzi. «Sono stato un “pulcino” allenato da lui- ricorda l’edicolante Francesco Staffilani-, ho imparato tanto dal punto di vista umano e comportamentale». «Un tecnico bravo e appassionato- aggiunge un altro ragazzo di allora che ha militato nelle giovanili tortoretane, Claudio Di Sabatino-, ricordo che con me, alle dipendenze di Nicola c’era pure Arcadio Spinozzi, che poi ha fatto una brillante carriera in serie A». I funerali di Nicola Rasicci oggi alle 11 nella chiesa di Sant’Agostino a Tortoreto Alto.



