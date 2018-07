Pescara, testa di maiale davanti casa di un tabaccaio

Tabaccaio di Pescara vittima di un messaggio a dir poco inquietante. Una testa di maiale mozzata gli è stata fatta ritrovare, un mesetto fa, il 27 giugno per l'esattezza, davanti alla sua abitazione nel quartiere San Donato, vicinissima al negozio che gestisce. Uno scherzo di pessimo gusto, uno sfregio o un avvertimento? Stanno cercando di capirlo i carabinieri, che sul macabro ritrovamento hanno avviato nel massimo riserbo le indagini. Tutte le piste al momento restano aperte. Certo è che la testa di maiale mozzato, in gergo mafioso, viene recapitata nei pressi delle abitazioni o delle attività di chi non sta alle regole. Di conseguenza, tutto lascia pensare a una intimidazione vera e propria. Un avvertimento da criminalità.



Subito ascoltati il tabaccaio e i suoi familiari per cercare di capire se abbiano ricevuto di recente delle minacce legate, ad esempio, all'attività lavorativa. Non si esclude però neppure il resto e quindi dissidi personali. E per questo da giorni, si scava nelle loro vite a 360 gradi alla ricerca di elementi utili a fare chiarezza. Tutto, ora come ora, viene tenuto in considerazione. Tutto è oggetto di accertamenti. In attesa che il quadro si definisca meglio, la testa dell'animale è stata affidata al servizio veterinario della Asl. Conservata in una cella frigorifera, pronta per essere sottoposta ad analisi approfondite volte ad individuare o ad incastrare l'autore o gli autori degli gesto.

Marted├Č 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:16



