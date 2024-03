Festa dei cento giorni agli esami, 10mila studenti al santuario di San Gabriele

Ieri più di 10 mila studenti sono arrivato nel Teramano e hanno affollato il santuario di San Gabriele, a Isola Graa Sasso di Teramo, per la 44esima edizione della "Festa dei 100 giorni agli esami". La giornata si è svolta in un clima di festa e momenti di preghiera e riflessione accanto a San Gabriele dell'Addolorata, il santo dei giovani cui tutti rivolgono un pensiere e chiedono un "grazia" per affrontare gli esami di Stato con serenetà e lucidità. Nel primo pomeriggio ieri si è tenuta la festa finale nel piazzale del santuario.

La tradizionale adunata dei maturandi dai Passionisti di Isola è stata sotto l'insegna dei social e della comunicazione con scatti e pose diventate subito virali. Al Santuario c'è stata la benedizione delle penne, e non solo quella che dovranno usare per gli esami di maturità. I passionisti, pure loro, si sono rinnovat ed hanno impartito la benedizione con l’acqua benedetta nella grande navata a stella della Basilica dedicata al santo.



Nel pomeriggio ieri nel piazzale c'è stato un maxi concerto: sul palco gruppi musicali, studenti e passionisti in un susseguirsi di balli e canto, tutti in linea con il contesto religioso rappresentato dal santo, patrono d’Abruzzo, e conosciuto come il santo dei giovani.