Terza dose vaccino Covid, in Abruzzo superata quota 150 mila

L'AQUILA - Superano quota 150mila le terze dosi di vaccino contro il Covid-19 fino ad oggi somministrate in

Abruzzo. Il dato, stando ai dati ufficiali del Governo, sale a 153.470.

Del totale, 50.000 dosi sono state somministrate negli ultimi sette giorni. Il dato è in crescita del 58,5% rispetto al totale della settimana precedente.

Ieri il record di 9.798 somministrazioni in un giorno. Sono 4.070, invece, le prime dosi somministrate in una settimana, dato in crescita del 54,5% rispetto ai sette giorni precedenti. I numeri sono aumentati in particolare negli ultimi giorni, dopo la decisione di introdurre il super Green pass, in vigore da lunedì.

Intanto, la copertura vaccinale, ovvero la popolazione che ha completato il ciclo con due dosi o con un siero monodose, è all'83,5%. Senza neppure una dose più del 14% degli over 12, cioè oltre centomila persone.

Per quanto riguarda le terze dosi, 49.794 somministrazioni hanno riguardato gli over 80, 29.750 la fascia 70-79 anni, 29.889 quella 60-69 anni, 22.216 la fascia 50-59 anni, 13.445 quella 40-49 anni, 5.355 quella 30-39 anni, 2.892 la fascia 20-29 anni e 129 somministrazioni la fascia 12-19 anni.

Per quanto riguarda invece la copertura vaccinale, il dato è all'90% per la fascia di età 70-79 anni. Seguono quella 60-69 (88,8%), quella 20-29 (86,6%), la fascia 50-59 anni (84,4%), gli over 80 (83,4%), la fascia 40-49 anni (80,7%), quella 30-39 anni (79,4%) e quella 12-19 (70,6%).