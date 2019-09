Terremoto, la scossa 4.1 avvertita anche nel Teramano

E' stato avvertito anche in Abruzzo, in particolare in provincia di Teramo, il terremoto che la scorsa notte ha colpito Norcia e altre zone dell'entroterra. Alcune persone, nel Teramano, si sono riversate in strada per la paura ma non sono stati riscontrati dei danni.



La scossa di terremoto di magnitudo 4.1 si è avvertita intorno alle 2, nelle zone colpite dal sisma tre anni fa. Secondo quanto segnala l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa è avveuta ad una profondità di 8 km con epicentro a 4 km da Norcia, in provincia di Perugia, a 13 km da Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno e 14 da Accumuli, vicino Rieti.









