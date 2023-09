Teramo, trovato morto in casa il dermatologo Delfo Ambrosii: aveva 67 anni

Trovato morto il dermatologo Delfo Ambrosii, 67 anni, all’interno del suo appartamento in via Cavour a Teramo. Tutti gli sforzi compiuti dai sanitari del 118 per soccorrerlo si sono rivelati vani, poiché, al loro arrivo, il dottor Ambrosii era già deceduto da qualche giorno. Ad allertare i soccorsi è stato il fratello, il quale, secondo quanto si apprende, non aveva avuto notizie di lui da quattro giorni. Ieri pomeriggio, verso le 18, constatando che il dottore non rispondeva al telefono, ha deciso di chiedere l’intervento delle squadre di soccorso.

L’ingresso degli operatori sanitari nell’appartamento è stato reso possibile grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto forzare la porta di casa. Il corpo è stato successivamente trasportato all’obitorio dell’Ospedale Mazzini di Teramo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il titolare del fascicolo è il pm di turno Davide Rosati. Al momento sembrerebbe trattarsi di morte naturale, e stando a quanto si apprende, sul corpo non sarebbero stati trovati ferite o contusioni che potrebbero far pensare ad altro. Tuttavia non è escluso che nelle prossime ore il magistrato decida di richiedere l’autopsia.