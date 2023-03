Schianto frontale a Sant'Atto: due feriti in ospedale

Schianto tra due auto: due feriti portati in ospedale. Questa mattina i vigili del fuoco di Teramo sono intervenuti a Sant'atto, nel comune di Teramo. Nell'incidente sono rimasti coinvolte una Volkswagen Golf e una Fiat Punto che si sono scontrate frontalmente. La Golf era condotta da un 35enne, mentre la Punto da un uomo di 65 anni. A causa dei traumi riportati i due feriti sono stati trasportati all'ospedale Mazzini di Teramo alle ambulanze del 118. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere le persone e hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia locale di Teramo per regolare il traffico e rilevare l'incidente. La strada è rimasta aperta a senso unico alternato per tutta la durata delle operazioni di intervento e i rilievi dell'incidente.