La serenata resiste al tempo: fisarmonica, zampogna e rap in un brano che canta l'Abruzzo

Contaminazioni magiche, di grande effetto, tra musica popolare abruzzese e moderna. Sono quelle che si possono ascoltare, con grande piacere, nell'ultimo brano: "Serenata per te", realizzato dal fisarmonicista, compositore, nonché arrangiatore di "Popular Music", Danilo Di Paolonicola, di Teramo, 46 anni, ideatore e direttore dell'Orchestra popolare del saltarello. La canzone, rivisitata nel testo e nella musica, prende spunto dalla celebre serenata abruzzese "La partenza", che lo sposo dedicava alla sposa qualche giorno prima del matrimonio. «Una canzone tradizionale -dice il maestro Di Paolonicola che ha iniziato a suonare l'organetto all'età di sei anni, un bambino prodigio - riscritta con sonorità moderne, tali da coinvolgere anche i giovani, da renderli curiosi verso la musica popolare abruzzese. In realtà "La partenza" era una serenata triste che evocava ricordi e nostalgia. L'abbiamo rivisitata con più romanticismo, lasciando nella sua versione originale solo la strofa iniziale del ritornello». Il noto «affacciati alla finestra», riproposto nell'insieme modificato della canzone, piena di ritmo, atmosfera di festa, allegria, spensieratezza ed appunto tanto romanticismo.

«Fin dall'infanzia - ricorda il fisarmonicista teramano apprezzato a livello internazionale - organetto, saltarelli e tarantelle, hanno fatto parte della mia formazione musicale. Fare serenate, inoltre, è una pratica utilizzata ancora oggi, sia in Abruzzo che in altre regioni dell'Italia centrale e meridionale. Questo singolo è un dolce omaggio alla terra d'Abruzzo, un'emozionante reinterpretazione della tradizione canora, arrangiata in stile moderno con l'inserimento del genere rap, grazie al talentuoso rapper aquilano Dorian Rotilio». La contaminazione musicale è evidente ma la combinazione e stata perfetta, così come il feeling tra i numerosi musicisti che hanno cantato e suonato in "Serenata per te". Con Danilo alla fisarmonica, si esibiscon8 cantanti quali Antonella Gentile, Alessandra Ventura, Nicole Massanisso, Anissa Gouizi, Vania Salvatore, Alpha Sale, Armando Rotilio. Agli strumenti, Alex Paolini (batteria), Emanuele Di Teodoro (basso), Gionni Di Clemente (mandolino), Matteo Di Battista (chitarra), Manuel D'Armi (zampogna) e Alessandro Tarquini (violino). «Lo scopo principale dell'orchestra popolare del saltarello - conclude Di Paolonicola - resta sempre quello di rivalutare la musica popolare della nostra regione, come in questo brano che mescola le classiche sonorità della fisarmonica e della zampogna, alla musica rap, offrendo un'esperienza unica e coinvolgente». Danilo, infine, annuncia anche la prossima uscita dell'album "Abruzzo Volume II" (uscirà a giugno) e il tour estivo con Max Gazzè, con concerto a Roseto il 5 agosto. “Serenata per te" è disponibile sulle piattaforme streaming e in digitale, prodotta dall'associazione "World Music" di Teramo.