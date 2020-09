Teramo, ruspa trancia la tubatura del gas: evacuata la sede della Asl

Paura stamattina a Teramo. Una ruspa ha tranciato una tubatura del gas sotto al ponte San Gabriele, con rischio di esplosione nell’intera area circostante. Il rumore della perdita é molto forte e è stato avvertito in tutto il centro storico.



La Polizia ha isolato il ponte e poco dopo anche l’intera sede della Asl di Teramo che si trova proprio sopra a poca distanza dalla rottura e dove stava per iniziare una conferenza stampa. Anche il traffico è andato in tilt.



Sul posto è intervenuto anche il sindaco Gianguido D'Alberto. I tecnici di 2i ReteGas hanno assicurato che la zona sarà in sicurezza e il flusso di scarico interrotto entro breve.