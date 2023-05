Insulti omofobi, cartello sotto casa di Luca Boschi

Un cartello con un insulto omofobo è stato affisso sotto la cassetta della posta di Luca Boschi, 43 anni, di Teramo, noto per le sue battaglie in favore dei diritti civili. Un cartello che stride nell’anno 2023. Quel foglio di carta nero con scritte bianche ha fatto il giro del web quando Luca Boschi ieri mattina lo ha pubblicato sulla sua pagina Facebook con un commento che ha scatenato un moto di solidarietà. Molti in città hanno rilanciato quel foglio discriminatorio, anche la madre del sindaco Rosalba La Rosa che ha scritto: «Vergogna, sono profondamente cristiana e ciò che leggo mi intristisce». Ferma condanna da Cgil, Casa del Popolo, Collettivo Malelingue. Poi i tre candidati a sindaco Gianguido D’Alberto, Maria Cristina Marroni, che hanno chiamato Boschi, e Carlo Antonetti, che ha condannato, in una nota stampa, «queste manifestazioni di sottocultura» rivolte a un «talentuoso artista della fotografia».





Luca Boschi è stato “travolto” da decine di telefonate e post di vicinanza e affetto che hanno un po’ placato la rabbia nello scoprire ieri mattina, prima di andare a lavoro in tabaccheria, quel cartello aberrante sull’orientamento sessuale.- dice al telefono Boschi - mi ha fatto malissimo e ancora non riesco a calmarmi». Diventato bersaglio per essersi esposto sul social network in sostegno di D’Alberto, candidato sindaco di centrosinistra. «Da 15 anni mi occupo di diritti civili, di ragazzi e persone vittima di bullismo - spiega - da un fatto non piacevole come questo va acceso un riflettore sociale su questi problemi, che possa aiutare, ad esempio,». Non è la prima volta che quel tipo di insulto gli viene rivolto, ma mai un atto così diretto e violento. «Ho le spalle larghe e quando me lo urlano da un’auto li invito sempre a fermarsi - ci scherza su Boschi - probabilmente presenterò una denuncia». E un aiuto per scovare l’autore arriverà anche dalle telecamere di videosorveglianza.