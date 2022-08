Mercoledì 31 Agosto 2022, 18:31 - Ultimo aggiornamento: 18:33

L'hanno accerchiata e le hanno lanciato in faccia un sasso, ferendola e apostrofandola come «Lesbica di m...». I carabinieri di Cisterna di Latina stanno indagando quella che a tutti gli effetti è stata una aggressione omofoba ai danni di una ragazza non ancora maggiorenne che sta affrontando il difficile percorso di transizione.

Sperlonga, turiste in vacanza si baciano in strada: aggredite. Una finisce in ospedale

Il racconto dell'aggressione

La storia è stata lei stessa a raccontarla attraverso una storia di Instagram, denunciando «la terza aggressione omofoba da parte di due ragazzini in una macchinetta celeste vicino alla scuola Darby, che dopo avermi urlato “Magari riaprissero i forni crematori” e roba come “trans lesbica di m...”, mi hanno accerchiato e lanciato in faccia un sasso procurandomi una ferita, per poi deridermi e andarsene».

«Non augurerei mai ai vostri figli, sorelle, fratelli, e fidanzati di provare ciò che in questi anni questa città ha fatto provare a me. A 13 anni, 14 anni avevo il terrore di passare per le strade, di camminare per il rischio che subivo, a partire da insulti, minacce e addirittura botte, ma a 18 anni no (non ancora compiuti, ndr), non lo concepisco, non lo comprendo”, dice ancora la ragazza».