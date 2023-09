Teramo, iniziata la necroscopia dell'orsa Amarena, uccisa a fucilate

La carcassa dell'orsa Amarena è arrivata poco dopo le 13.30 all'Istituto Zooprofilattico di Teramo (Izs) per l'esame necroscopico previsto in giornata. La carcassa era arrivata ieri sera a Teramo e questa mattina, a bordo di un furgone rosso, era stata portata nella clinica veterinaria dell'Università di Teramo per gli esami radiografici. La procedura per le lastre si è protratta per molte ore, cosicché tecnicamente l'autopsia di Amarena avrà inizio dopo le 14. Insieme ai periti, il veterinario Rosario Fico e il tecnico balistico Paride Minervini, all'università era presente anche il

veterinario dell'Istituto Zooprofilattico Stefania Salucci, che risiede ad Avezzano (L'Aquila).



La procura di Avezzano che indaga sull'uccisione di Amarena ha chiesto ai periti di chiarire la dinamica dell'evento; per questo ieri i due periti si sono recati a casa dell'indagato, Andrea Leombruni, per prendere visione dell'area dove è avvenuta la sparatoria. A quanto appreso fin qui, Amarena sarebbe stata raggiunta da un unico colpo di carabina 7.62 che l'avrebbe colpita alla spalla in una zona vitale: dalle lastre e dall'esame autoptico si capirà se il colpo è partito dall'alto verso il basso e quale sia stata l'agonia dell'animale.