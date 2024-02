Teramo, morto il super tifoso Benedetto Presante: una vita per lo sport

Teramo piange la scomparsa di Benedetto Presante, 86 anni, morto nella sua abitazione di via Tevere. Vera icona del Teramo calcio e della sua tifoseria, Benedetto si è spento ieri mattina: a maggio avrebbe compiuto 87 anni. Amante dei colori biancorossi, che ha vissuto intensamente per una vita intera, supportandone anche le attività collaterali dai tempi del primo, epico Club biancorosso (tra i suoi fondatori), è stato presente sugli spalti che ospitavano il suo Teramo sempre e ovunque. Ha amato, infatti, i colori della sua città come pochi ed era al Gaetano Bonolis fino alla gara ultima di campionato, senza mancare mai una gara.

Benedetto era stato comunque vicino anche al resto dello sport cittadino, dalla pallamano al basket. Pensionato da diversi anni, aveva lavorato come autista del trasporto pubblico. Era stato anche accompagnatore delle squadre di handball durante diversi edizioni della Coppa Interamnia. Nel frattempo ha continuato a dedicarsi alla passione della sua vita: il calcio. Una passione in cui aveva coinvolto tutta la sua famiglia, dalla moglie, deceduta diversi anni fa, ai figli, sempre presenti dove c’era il Teramo da tifare.