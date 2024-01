Muore a 62 anni nell'orto di casa: lo trova la sorella all'ora di pranzo

Dramma ieri mattina a Teramo, dove un 62enne, Bruno Farinelli, è stato trovato morto nella sua abitazione in contrada Fonte del Latte. La scoperta è stata fatta dalla sorella nell’orto vicino casa poco, prima dell’ora di pranzo. La donna era andata a chiamare il fratello per avvertilo che il pranzo era pronto e lo ha trovato esanime. Sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce Bianca e una medicalizzata del 118. Nonostante i tentativi di rianimare, per Farinelli non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi e le indagini sono intervenuti sul posto gli agenti di polizia della questura di Teramo, i quali hanno cercato di capire cosa fosse successo.

La causa della morte non è ancora chiara. Secondo le prime indagini, è stato escluso il coinvolgimento di terzi.

Sul corpo non sono state riscontrate tracce di violenza o ecchimosi che possano far pensare a un’aggressione. Il sostituto procuratore di turno, Laura Colica, come di prassi, ha aperto un fascicolo e ha disposto il trasferimento del corpo all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo. Per approfondire ulteriormente la vicenda, è stata nominata l’anatomopatologa Gina Quaglione, incaricata di eseguire un’ispezione cadaverica domani mattina. La decisione di procedere con l’autopsia o di restituire la salma alla famiglia per la sepoltura sarà presa all’esito dell’esame. Farinelli era molto conosciuto in città e la mancanza di chiarezza sulla causa della morte alimenta l’angoscia e l’incertezza tra i famigliari e gli amici.