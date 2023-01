Masso rotola dalla montagna: ferito bambino di otto anni

Si stacca un grosso masso che investe un bambino di 8 anni: trasportato in elisoccorso all’ospedale di Teramo. Momenti di terrore quelli vissuti ieri pomeriggio da una famiglia teramana. Ieri mattina, di buon’ora, mamma, papà e un bambino di 8 anni, approfittando di una domenica soleggiata, dalle temperature quasi primaverili, hanno deciso di fare una gita fuori porta ai piedi del Gran Sasso. Pranzo al sacco e camminata, verso le 13, sotto il monte Camicia, sul sentiero del fondo della Salsa (percorso che dal teramano arriva fino a Rigopiano) nel comune di Castelli, sembrerebbe che un masso si sia staccato da un costone e rotolando abbia colpito il bimbo ad una gamba. Questa è una prima versione, c’è anche chi racconta che il ragazzino era seduto su grosso masso per mangiare un panino, quando, - forse per la scarsa stabilità della pietra - una pietra si è mossa ed è rotolata con lui per alcuni metri giù per un pendio.

Il padre ha prestato subito soccorso al figlio, mentre la mamma allertava il 118. Visto che la zona è impervia e un’ambulanza avrebbe impiegato troppo tempo per giungere il posto, la centrale del 118 di Teramo ha deciso di fare alzare in volo l’elisoccorso dall’aeroporto di Preturo. Nel frattempo diversi escursionisti sentendo le urla disperate della famiglia hanno anche loro cercato di dare una mano. L’elicottero fortunatamente è arrivato in pochi minuti ed è riuscito ad atterrare in un campo pianeggiante a una decina di metri dal ferito ed ha soccorso il bambino, che presentava diversi traumi e fratture. Il bambino è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia dell'ospedale di Teramo. Le sue condizioni non sono gravi, comunque, non è escluso che nelle prossime ore possa essere sottoposto ad intervento chirurgico.