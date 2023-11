Rogo all'estero dell'ospedale: paura e nube nera in città. Di Giosia: «Nessuno disagio per i malati»

Allarme incendio all'ospedale Giuseppe Mazzini di Teramo. Il rogo si è propagato nell'area esterna della stuttura ospedaliera. Secondo le prime informazioni ha preso un container, nella parte esterna della centrale termica annessa al nosocomio. Da lontano, in città, si vede una coltre di fumo nero. Le fiamme sono state subito spente dai vigili del fuoco, accorsi sul posto. Poco dopo è arrivato anche il direttore generale Maurizio Di Giosia che ha riferito: «Stavano montando un vaporizzatore e improvvisamente ha preso fuoco. Non ci saranno disagi per l'ospedale e per i pazienti ricoverati». Si tratta di lavori in corso all'impianto termico, mentre gli operai utilizzavano una mola le scintille emanate avrebbero provocato l'incendio della plastica e il rogo subito domato. Sul posto è arrivato anche il sindaco Gianguido D'Alberto.